Τα αρχικά του George Floyd, του ανθρώπου που δολοφονήθηκε από αστυνομικό στην Μινεάπολη, σχημάτισαν οι παίκτες της Μπεσίκτας. Μάλιστα, ο Κέβιν Πρινς Μπόατενγκ ζητά απεργία από τους μαύρους παίκτες και στέλνει κι αυτός το δικό του μήνυμα για έναν κόσμο, όπου θα κυριαρχεί η ισότητα.

G F #georgefloyd we stand together or all black lives@Besiktas pic.twitter.com/T2ljgsgBKH

— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) June 4, 2020