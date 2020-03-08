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Με στρατιωτική παραλλαγή η Ρίζεσπορ κόντρα στην Αλάνιασπορ (pics)

Με στρατιωτική παραλλαγή η Ρίζεσπορ κόντρα στην Αλάνιασπορ (pics)

Με στρατιωτική παραλλαγή η Ρίζεσπορ κόντρα στην Αλάνιασπορ (pics)

Με στρατιωτικές παραλλαγές παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες της Ρίζεσπορ.  

Στον αγώνα Ρίζεσπορ-Αλάνιασπορ οι γηπεδούχοι εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο, φορώντας στρατιωτική παραλλαγή με μπλε μπερέ, απαγγέλοντας παράλληλα τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή που στην Αλάνιασπορ, αγωνίζονται οι τρεις Ελληνες ποδοσφαιριστές, Τζαβέλλας, Μπακασέτας και Σιώπης.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες:

 

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