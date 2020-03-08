Με στρατιωτική παραλλαγή η Ρίζεσπορ κόντρα στην Αλάνιασπορ (pics)

Στον αγώνα Ρίζεσπορ-Αλάνιασπορ οι γηπεδούχοι εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο, φορώντας στρατιωτική παραλλαγή με μπλε μπερέ, απαγγέλοντας παράλληλα τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή που στην Αλάνιασπορ, αγωνίζονται οι τρεις Ελληνες ποδοσφαιριστές, Τζαβέλλας, Μπακασέτας και Σιώπης.
Δείτε παρακάτω φωτογραφίες:
Çaykur Rizespor, asker kamuflajıyla sahaya çıktı..pic.twitter.com/TWlz3qPa0O
— Kudurtucu #Hedef23 (@Zengo02) March 8, 2020
Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve öğrencileri Alanyaspor maçına asker kamuflajı giyerek çıktı. pic.twitter.com/DixZgR0Zpr
— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 8, 2020
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcular, askeri kamuflaj ile seremoniye çıktı. pic.twitter.com/fr2hUDlXWO
— RETRO (@Retrobetteyiz) March 8, 2020