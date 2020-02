Ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ πήδηξε τα κάγκελα και τα έβαλε με τους οπαδούς της ομάδας του (vid)

Η Φενερμπαχτσέ δεν πηγαίνει καλά φέτος και βρίσκεται στο -7 από την κορυφή. Σε αυτό προστέθηκε και η βαριά εντός ήττα με 1-3 από τη Γαλατάσαραϊ (πρώτη φορά σε 20 χρόνια) και το κοινό της ξέσπασε σε αποδοκιμασίες, κάτι που εξαγρίωσε όμως τον πρόεδρο της ομάδας, Αλί Κοτς, ο οποίος επίσης άκουσε να τον βρίζουν.Εκείνος έκανε κάτι ακραίο, πήδηξε τα κάγκελα και τα έβαλε με κάποιους που βρίσκονταν στις θέσεις VIP, χαρίζοντας μία σπάνια εικόνα ακόμα και για το τουρκικό ποδόσφαιρο.

My immediate reason for making that observation is seeing Ali Koç, one of the richest and most educated men in Turkish history, jumping into a brawling crowd after Fener’s defeat last night. If he’s this angry, what chance do the rest of us have?pic.twitter.com/ydNvl7sy3A

— Can Okar (@canokar) February 24, 2020