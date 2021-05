Μια χρονιά που μοιάζει με παραμύθι για ένα 19χρονο παιδί, τον Χρήστο Τζόλη, έφτασε στο τέλος της. Το μαγικό ταξίδι του «χρυσού παιδιού» του ΠΑΟΚ έγινε mini movie από το PAOK TV, με την οικογένεια του να αναφέρεται στα επιτεύγματα και τη ζωή του Έλληνα διεθνή επιθετικού.

«Στο 100% παραμένει ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει καθόλου, είναι πεινασμένος για να πετύχει πράγματα ως ποδοσφαιριστής», λέει ο πατέρας του, Πέτρος, καθισμένος σ’ ένα καρεκλάκι της Τούμπας, με τη μητέρα του, Αντιγόνη, να μη κρύβει την συγκίνησή της. «Αισθάνομαι περίεργα όταν τον βλέπω στην τηλεόραση, αλλά παράλληλα αισθάνομαι περήφανη και χαρούμενη», λέει, την ίδια ώρα που ο αδερφός του, Βασίλης, θυμάται πως «πάντα ήθελε να είναι αντίπαλος μου για να κερδίζει και μετά να μου την... λέει στο σπίτι».

Πάρτε μια μικρή γεύση από το αφιέρωμα του ΠΑΟΚ στον Χρήστο Τζόλη και στη σεζόν -όνειρο που έζησε με την «ασπρόμαυρη» φανέλα:

The boy behind #TheGoldenBoy. Coming soon on PAOK TV #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/biqZqoxY8K

