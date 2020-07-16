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Super League 2/Football League: Στις 24/7 οι εκλογές

Super League 2/Football League: Στις 24/7 οι εκλογές

Super League 2/Football League: Στις 24/7 οι εκλογές

Οι ομάδες θα κληθούν τότε να επιλέξουν τον νέο πρόεδρο του συνεταιρισμού της Ένωσής τους

Για τις 24 Ιουλίου προγραμματίστηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Super League 2/Football League, όπου μετά από πρόσφατη τροποποίηση η θητεία του νέου προέδρου θα έχει διάρκεια 4 έτη και όχι 2 που ίσχυε μέχρι πρότινος. 
 
Ο νυν πρόεδρος Λεωνίδας Λεουτσάκος αναμένεται να είναι υποψήφιος. 

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