Play off edition #10: Ο Ελ Αραμπί ήταν με διαφορά ο καλύτερος του πρωταθλήματος

Το αποχαιρετιστήριο ματς του Ούμπιδες, που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φίλους του Ατρόμητου. Το 1-4 του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο που επέστρεψε 20 χρόνια μετά σαν εφιάλτης για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Άρης που τερμάτισε ξανά 2ος στο πρωτάθλημα μετά από 40 χρόνια.

Στη δέκατη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN για τα play off της Super League o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός γηπέδων.

