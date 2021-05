Play off edition #9: Το show του Βαλμπουενά στην φιέστα

Οι πανηγυρισμοί των παικτών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 46ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ομάδας. Η αψυχολόγητη κίνηση του Πούγγουρα και η κόκκινη στο ματς με τον Άρη. Ο Αστέρας που κράτησε το αήττητο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» κόντρα και στην ΑΕΚ στα playoff.

Στη ένατη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN για τα play off της Super League o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Παναγιώτη Δαλαταριώφ και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός γηπέδων.

Μέχρι την επόμενη αγωνιστική μπορείτε να πάρετε μέρος στην ψηφοφορία στο site της Super League για την ανάδειξη του NIVEA MEN Best Goal και του NIVEA MEN Player of the month.