Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 9ης και προτελευταίας αγωνιστικής των play off (12/5, 19.30, Nova Sports 2). Λίγες μέρες πριν από τη σύγκρουσή τους για τον τελικό του Κυπέλλου, οι «ερυθρόλευκοι» σε αγώνα - γιορτή, αφού ακολουθεί φιέστα, φιλοξενούν τον Δικέφαλο, από τον οποίο είχαν ηττηθεί στην Τούμπα στις 18 Απριλίου.

Ο Πέδρο Μαρτίνς επιλέγει να παρατάξει την ομάδα του με διάταξη 3-4-3 και χρησιμοποιεί βασικούς ποδοσφαιριστές, σε αντίθεση με ό,τι έκανε στα προηγούμενα δύο παιχνίδια κόντρα σε Άρη και Αστέρα.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ, από την @Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan!#Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/0opDzio6ym

— Olympiacos FC (46) (@olympiacosfc) May 12, 2021