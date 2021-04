Το μήνυμα του ΠΑΟΚ: «Φύγαμε για τα 100 γιατί τώρα ξεκινάμε…» (pic)

Σαν σήμερα πριν από 95 χρόνια εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το καταστατικό του ΠΑΟΚ, ουσιαστικά πήρε σάρκα και οστά ο ασπρόμαυρος σύλλογος που ίδρυσαν οι πρόσφυγες από την Πόλη.

Με αφορμή τα σημερινά γενέθλια η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το δικό της μήνυμα στο οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει:

«95 χρόνια ιστορίας. Με αγώνες, θυσίες, νίκες, πόνο, τιμή, δόξα, περηφάνια. 95 χρόνια ΠΑΟΚ. Και φύγαμε για τα 100 γιατί τώρα ξεκινάμε»!

95 years of history. 95 years that this unique club changes our lives. We're very proud to be black & white. We're #PAOK and we're just getting started. #TheFutureIsHere #RiseUp pic.twitter.com/pUM3J9M24N

— PAOK FC (@PAOK_FC) April 19, 2021