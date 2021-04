ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποφέρει στο δρόμο» (pic)

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αδέσποτων, το Gazzetta Weekend Journal στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: Φιλοξένησε, υιοθέτησε μην... αγοράσεις!

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, με τη σειρά τους, στέλνουν το δικό τους μήνυμα για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, ώστε να μην υποφέρει κανένα ζώο στο δρόμο.

Το μήνυμα των «ερυθρόλευκων»:

Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων σήμερα, ευχηθείτε τους με πράξεις, γιατί κανένα ζώο δεν πρέπει να υποφέρει στο δρόμο! / World Stray Animals Day today, wish them with deeds, because no animal should suffer out on the streets! #Olympiacos #WorldStrayAnimalsDay #Animals pic.twitter.com/RVRqu811cm

— Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) April 4, 2021