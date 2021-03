Play off edition #1: Γκολ σαν του Παπαδόπουλου μπαίνουν κάθε 20 χρόνια

Το γκολ του γκολκίπερ Παπαδόπουλου στο Άστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός που μπαίνει μια φορά κάθε είκοσι χρόνια. Ο χορός του Κούγια και των παικτών της ΑΕΛ στο γήπεδο για την νίκη κόντρα στον Απόλλωνα. Ο ΠΑΟΚ που με έναν τρομερό Σφιντέρσκι κέρδισε το ντέρμπι των δικεφάλων.

Στη πρώτη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN για τα play off της Super League o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός γηπέδων.

Μέχρι την επόμενη αγωνιστική μπορείτε να πάρετε μέρος στην ψηφοφορία στο site της Super League για την ανάδειξη του NIVEA MEN Best Goal και του NIVEA MEN Player of the month.