Η 11η Μαρτίου είναι μια «μαύρη» ημέρα για την Ιαπωνία. Φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από το φονικό σεισμό των 9,1 Ρίχτερ του 2011 στο Τόχοκου, με τον εγκέλαδο να αφήνει πίσω του 15.901 νεκρούς, 2.529 αγνοουμένους, και 6.157 τραυματίες.

Ο Σίντζι Καγκάβα αναφέρθηκε στη σημερινή «μαύρη» επέτειο, μέσω των προσωπικών σελίδων του στα social media. «11/3. Μεγάλωσα στο Τόχοκου. Μια ημέρα που ο λαός της Ιαπωνίας δεν πρέπει να ξεχάσει», έγραψε και συμπλήρωσε:

«Ο σεισμός στην περιοχή του Τοχόκου προκάλεσε τεράστιο αντίκτυπο σε ολόκληρο το έθνος. Μεγάλωσα στην περιοχή Τοχόκου και η καρδιά μου τσακίστηκε. Η μνήμη της τραγωδίας θα περάσει στην επόμενη δεκαετία και δεν θα ξεχαστεί. Εκτιμούμε τις ποδοσφαιρικές κοινότητες για την υποστήριξη τους στην Ιαπωνία», ανέφερε ο άσος του ΠΑΟΚ στο μήνυμά του, το οποίο συνόδεψε με μια φωτογραφία από ένα φιλικό παιχνίδι που είχε γίνει μεταξύ της Ντόρτμουντ και της Εθνικής Ιαπωνίας.

The earthquake in Tohoku area, Japan caused a huge impact across the nation. As I am raised in Tohoku area, it tore my heart. The memory of the tragedy would pass down to the next decade, and it will not be forgotten. We all appreciate football communities for supporting Japan. pic.twitter.com/qYS8MX6U9S

— Shinji Kagawa / 香川真司 (@S_Kagawa0317) March 11, 2021