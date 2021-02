Ολυμπιακός σε Μασούρα: «Συγχαρητήρια για τις 100 συμμετοχές» (pic)

Σε ένα σημαντικό milestone έφτασε ο Γιώργος Μασούρας, αφού μετρά πλέον 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

«Συγχαρητήρια Γιώργο για τις 100 συμμετοχές σου σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό μας!», έγραψαν οι ερυθρόλευκοι.

Congratulations Giorgos Masouras for achieving 100 appearances with Olympiacos in all competitions!

