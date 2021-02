Η 21η αγωνιστική του Gazzetta: Η μεγάλη νίκη του Άρη στο ΟΑΚΑ

Η γκριμάτσα κατανόησης του Διούδη στο γκολ που δέχτηκε ο Γιαννιώτης στο Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Μπαξεβανίδης που σε φάουλ του Βιερίνια ξάπλωσε κάτω από το τείχος της ομάδας του και λίγο έλειψε να δεχτεί γκολ ο Απόλλωνας και ο Τζέγκο που ήταν ο MVP του Άρη στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ.

Στην εικοστή πρώτη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Παναγιώτη Δαλαταριώφ και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

