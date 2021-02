H G-Betting προτείνει: Στηριξη σε ΑΕΛ και Παναθηναϊκό

Και το over 2.5 του ΠΑΟΚ πέρασε επί του Παναιτωλικού αλλά και το over 3.5 στο ίδιο ματς. Εύκολο και το over 2.5 του Ολυμπιακού μέσα στην Ριζούπολη. Θα κάναμε το απόλυτο εάν η ΑΕΚ δεν έχανε τόσες ευκαιρίες στο Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ και μας χάλασε κι εκεί το over 2.5 (έμεινε στο 0-2 το ματς).

Συνεχίζουμε την 21η αγωνιστική της Super League Interwetten και τα ματς του Σαββάτου. Εχουμε μόνο δύο ματς και με αυτά θα πορευτούμε.

Αρχή με το Λαμία-ΑΕΛ. Πολύ σημαντικό ματς για το ποια ομάδα θα μείνει στην κατηγορία. Ναι, υπάρχουν και τα play out αλλά καταλαβαίνει κανείς πως εάν υπάρξει νικητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι θ’ αποκτήσει μεγάλο πλεονέκτημα. Κι εμείς θα πάμε με τους φιλοξενούμενους.

Η ΑΕΛ με τον Φέστα στον πάγκο αλλά και τις μεταγραφές που έκανε δείχνει βελτιωμένη. Η απόδοση είναι ελκυστική ακόμα και για την διπλή ευκαιρία. Στο 1.70 το Χ2 της ΑΕΛ μέσα στην Λαμία. Για μεγαλύτερο ρίσκο το διπλό σε απόδοση 3.65. Για μια πιο safe επιλογή το under αλλά το 1.43 ως απόδοση είναι μικρή.

Συνεχίζουμε το Ατρόμητος-Παναθηναϊκός. Οι γηπεδούχοι είναι σε μεταβατική περίοδο, με νέο προπονητή (ο Παντελίδης αντικατέστησε τον Κάναντι) αλλά χωρίς πραγματικούς στόχους μιας και η 6η θέση έχει απομακρυνθεί.

Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός δεν τρώει γκολ ούτε με αίτηση, εκτός έδρας είναι λίγο πιο επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις και το διπλό στο 2.20 μας κάνει. Όπως μας κάνει και το 2-3 γκολ στο ματς σε απόδοση 1.90 μιας και θεωρούμε πως δεν θα ξεφύγει ο αγώνας.

Οι επιλογές μας για τα ματς του Σάββατου

Λαμία-ΑΕΛ

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός