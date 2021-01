Ντι Μάρτζιο: «Ο Παπασταθόπουλος επιστρέφει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό» (pic)

Από τα ερυθρόλευκα της Άρσεναλ στα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος είναι κοντά στους νταμπλούχους Ελλάδας, με τον Ντι Μάρτζιο να είναι επίσης βέβαιος για την επιστροφή του «Πάπα» στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του Πειραιά.

«Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό», αναφέρει χαρακτηριστικά μέσω του λογαριασμού του στο twitter, ο Ιταλός δημοσιογράφος ο οποίος φημίζεται για την εγκυρότητά του στις μεταγραφές.

Sokratis #papastathopoulos will come back in Greece and join @olympiacosfc @SkySports @Arsenal

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 23, 2021