«H Zούλτε Βάρεγκεμ δεν θέλει να δανείσει τον Σισακό στον Παναθηναϊκό»

Ο Παναθηναϊκός έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός αμυντικού μέσου και ο Πιερ Ντρεοσί έχει... φορτσάρει για να βρεθεί ο εκλεκτός. Μία από τις περιπτώσεις που απασχολούν το Τριφύλλι είναι κι αυτή του Αμπντουλαγιέ Σισακό. Ο 23χρονος Γάλλος χαφ ανήκει στην Ζούλτε Βάρεγκεμ και σύμφωνα με τιτίβισμα Γάλλου δημοσιογράφου, οι πράσινοι έκαναν πρόταση για τον δανεισμό του, την οποία αρνήθηκε ο βελγικός σύλλογος!

Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

᾽᾽Ο Αμπμντουλαγιέ Σισικό και ο Παναθηναϊκός έχουν φτάσει σε συμφωνία για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς μέχρι το καλοκαίρι αλλά η ομάδα του, η Ζούλτε Βάρεγκεμ, αρνείται τον δανεισμό και επιθυμεί πώληση του ποδοσφαιριστή´´.

Abdoulaye Sissako et le Panathinaïkós ont trouvé un accord pour un prêt de six Moix mais son club, Zulte Waregem, refuse pour l’instant ce prêt avec option d’achat et souhaite un transfert #Mercato #RMCLive

