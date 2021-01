Ολυμπιακός: Είκοσι χρόνια παρουσίας για το Δίκτυο Σχολών του

Η αναφορά του επίσημου site του Ολυμπιακού για το Δίκτυο Σχολών της ομάδας:

Ήταν το 2000 όταν με την αυγή της νέας χιλιετίας, ξημέρωνε μία νέα εποχή για τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού. Το όραμα των ανθρώπων του Ολυμπιακού για να χτυπά σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό η καρδιά του Πειραιά έπαιρνε σάρκα και οστά.

Με ιδανικό την ένταξη όλο και περισσότερων παιδιών στη νοοτροπία που διέπει τον Ολυμπιακό από τα θεμέλιά του, την ευγενή άμιλλα, τον έντιμο αγώνα αλλά και το πνεύμα του νικητή, η διαδρομή ξεκίνησε με σχέδιο και μεράκι και έφτασε να γιγαντωθεί τα δέκα προηγούμενα χρόνια.

Αφού μπήκαν οι βάσεις, ήρθε η τελευταία δεκαετία όταν υπό την ηγεσία του Βαγγέλη Μαρινάκη το δίκτυο σχολών του Ολυμπιακού άλλαξε στην κυριολεξία επίπεδο καθώς μετατράπηκε στο κορυφαίο δίκτυο στην Ελλάδα!

Με εξαιρετικούς συνεργάτες ανά την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, άριστη συνεργασία με την Ακαδημία του Ολυμπιακού αλλά και την πρώτη ομάδα, οι σχολές του Ολυμπιακού αποτελούν αυτή τη στιγμή τη βάση του συλλόγου έχοντας διπλό ρόλο και στόχο. Να αναδεικνύουν το ταλέντο του Έλληνα ποδοσφαιριστή, επανδρώνοντας ταυτόχρονα τον Ολυμπιακό αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο με παίκτες.

Η μεγάλη προσπάθεια της Διεύθυνσης Σχολών να φτάσει ο Ολυμπιακός σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και να μεγαλώνει ολοένα στο εξωτερικό, έχει φτάσει πλέον στο σημείο το δίκτυο σχολών να αριθμεί αυτή τη στιγμή 39 σχολές στην Ελλάδα, 5 σχολές στην Κύπρο και 7 σχολές στο εξωτερικό με δυναμικό περίπου 9.000 παιδιά!

Η παρουσία και η δυναμική των σχολών όμως δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Οι σχολές του Ολυμπιακού πρωτοστατούν στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με τη φιλανθρωπική τους δράση και προσφορά να είναι συνεχής, όντας πάντα στην πρώτη γραμμή της βοήθειας και της αλληλεγγύης στις τοπικές κοινωνίες.

Η παγκόσμια πανδημία δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να γιορτάσουμε την 20η επέτειο του δικτύου μας, αφενός για πρακτικούς λόγους, αφετέρου σεβόμενοι τα θύματα του φονικού ιού.

Αντί αυτού όμως, μπορούμε να θυμηθούμε ορισμένους «σταθμούς» στη μεγάλη αυτή διαδρομή:

-Ίδρυση της ιστορικής σχολής μας στη Μυτιλήνη το 2000.

-Το 2001 ξεκινά το δίκτυο σχολών μας στην Κύπρο με περισσότερα από 1.000 παιδιά, το μεγαλύτερο δίκτυο στο νησί με σημαντικές διακρίσεις.

-Ο Πραξιτέλης Βούρος από τη σχολή Μυτιλήνης, ο Μανώλης Σιώπης από τη σχολή Αλεξανδρούπολης, ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Χρήστος Λιάτσος από τη σχολή Ρέντη. Όλοι τους παιδιά που έκαναν τη διαδρομή σχολή-ακαδημία- πρώτη ομάδα.

-Το summer camp που εξαπλώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα με συμμετοχές παιδιών από όλο τον κόσμο.

-Η εδραίωση διοργανώσεων όπως το σεμινάριο των προπονητών, το πρωτάθλημα και το κύπελλο των σχολών, τα scouting camps στην περιφέρεια και οι εργομετρικές αξιολογήσεις.

-Δημιουργία μικτής ομάδας σχολών το 2012 και συμμετοχή σε διεθνές τουρνουά για δύο συνεχόμενες χρονιές.

-Η πρώτη σχολή του Ολυμπιακού στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Σικάγο και η απίστευτη υποδοχή στην ομάδα μας που συμμετείχε στο τουρνουά προετοιμασίας ICC το 2014.

-Σεμινάριο στο Καραϊσκάκη το 2016 με συμμετοχή ρεκόρ.

-Εκπροσώπηση σε σεμινάριο της ακαδημίας Aspire στο Άμστερνταμ (μοναδική σε επίπεδο σχολών) από τις σχολές Ρέντη, Αιγάλεω, Πετρούπολης και Κύπρου το 2016 και 2017.

-Επίσκεψη της σχολής Σικάγο το 2016 στο Ρέντη, με σημαντική διάκριση την κατάκτηση του National Cup.

-Επίσκεψη σχολής Σίδνεϊ στον Ρέντη την ίδια χρονιά.

-Προγράμματα αθλητικής διατροφής και ψυχολογίας προς τις σχολές, επισκέψεις και ενημερώσεις προς γονείς, προπονητές και παιδιά.

-Το μεγαλύτερο συνέδριο σχολών στο Σοφικό Κορινθίας με ποδοσφαιρικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

-Η ενοποίηση των σχολών με την ακαδημία και ουσιαστικά η αναβάθμιση του δικτύου με σκοπό τη βελτίωση των παροχών και των υπηρεσιών προς τα μέλη μας.

-Πρωταθλήματα ΕΠΣ από τις Σχολές Θεσσαλονίκης (Μακεδονία), Ιωαννίνων (Ηπείρου) και Χαλκίδας (Εύβοιας).

-Επίσκεψη της σχολής Θεσσαλονίκης στο Νότιγχαμ το 2020, μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία η οποία περιελάβανε προπονήσεις, φιλικά παιχνίδια, ξενάγηση και παρακολούθηση αγώνα της Φόρεστ.

-Σύσταση ομάδας Κ9 το 2020, πλήρως επανδρωμένης αποκλειστικά με παιδιά των σχολών!

-Παρουσίαση του προγράμματος «Life outside the box» το 2016 και καμπάνια «Α ball for all» το 2020.

-Συνεργασία με τα special Olympics και διοργάνωση unified games με τις σχολές.

-Σχολές σε Σουηδία, Καναδά, Ντουμπάι και Αυστραλία!

Οι Σχολές του Ολυμπιακού είναι ένας ζωντανός οργανισμός που δεν σταματά να εξελίσσεται και να προοδεύει. Με εφόδια την αγάπη για μάθηση, την αγάπη για τον συνάνθρωπο και φυσικά την αγάπη για τον Ολυμπιακό, η λίστα δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ…!

20 χρόνια Δίκτυο Σχολών Ολυμπιακού