Ολυμπιακός: Το «μπράβο» στον 100άρη Σα (pic)

Ο Ζοσέ Σα γιόρτασε τις 100 συμμετοχές του με τη φανέλα του Ολυμπιακού με clean sheet στην Τρίπολη (0-4).

Ο Πορτογάλος γράφει τη δική του ιστορία στο Λιμάνι κι οι άνθρωποι της ομάδας τον συνεχάρησαν για το επίτευγμά του.

Συγχαρητήρια Ζοζέ για τις 100 συμμετοχές σου σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό μας! / Congratulations @josesaoficial for achieving 100 appearances with Olympiacos in all competitions! #Olympiacos #Football #Congratulations #Goalkeeper #Sa pic.twitter.com/ps84dZlUKE

— Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) January 7, 2021