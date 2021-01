ΟΦΗ: Με τους γνωστούς απόντες και χωρίς... Σίμο κόντρα στη Λαμία

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με την Λαμία____Our squad list for the match against ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 #ofilam #oficrete #oficretefc #ofifc #slgr #greece #football #crete

Δημοσιεύτηκε από OFI Crete F.C. στις Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021