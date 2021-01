Ο Λαμκέλ Ζε το τερμάτισε: Εσκασε στη προπόνηση της Αντβέρπ με φανέλα Αντερλεχτ! (pics)

Δεν είναι είδηση ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας του. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του, βγήκαν στο φως της δημοσιότητας ουκ ολίγα πειθαρχικά παραπτώματα.

Ο Λαμκέλ Ζε τις τελευταίες μέρες με συνεχόμενα ποσταρίσματα δείχνει ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και φυσικά να αποχωρήσει από την Αντβέρπ.

Ομως την Δευτέρα το τερμάτισε ο Καμερουνέζος. Εσκασε στην προπόνηση της Αντβέρπ με εμφάνιση Αντερλεχτ!

Μάλιστα, όταν τον πήραν χαμπάρι οι άνθρωποι της ομάδας δεν τον άφησαν να μπει στο προπονητικό κέντρο...

Μένει να δούμε πως θα ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο σίριαλ.

4 days into 2021.... I AM SCREAMING #Lamkelze pic.twitter.com/hpR7p4z6bg

When Antwerp player Lamkel Ze arrives at his club in a shirt of ... Anderlecht. https://t.co/wVoy5dTf31

— Kristof Terreur (@HLNinEngeland) January 4, 2021