Το συγκινητικό μήνυμα του Πάμπλο Γκαρσία στους φίλους του ΠΑΟΚ (vid)

«Σε αυτό το Χριστουγεννιάτικο βίντεο πρωταγωνιστές είστε εσείς που τόσο μας λείψατε. Ας προσέχουμε όλοι τους ανθρώπους που μας χρειάζονται, ας μείνουμε ασφαλείς κι ας περιμένουμε τη στιγμή που θα σας υποδεχτούμε πάλι στην Τούμπα. Καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους», αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι» στο παρακάτω βίντεο με τον Πάμπλο Γκαρσία στη συνέχεια να στέλνει ένα ξεχωριστό και συγκινητικό μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ.

No parody or comedy this Christmas. Let's show our love to the people they need it the most. Our loyal fans are the stars of this Christmas. Can't wait to welcome you back to Toumba Stadium. Merry Xmas to all!! Stay safe... #PAOK #PAOKfamily #PAOKfans #XmasIsHere pic.twitter.com/q83BObgA8E

— PAOK FC (@PAOK_FC) December 23, 2020