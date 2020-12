Βιεϊρίνια: «Νικήσαμε και για τον Ουαγκέ, να γίνει ο Τζόλης ο επόμενος ηγέτης του ΠΑΟΚ»

Αναλυτικά όσα είπε ο Βιεϊρίνια στη NOVA μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού:

Για τον Ουαγκέ: «Το είχαμε συζητήσει όλοι ότι όχι μόνο για τον Ουαγκέ, αλλά για όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν τέτοιο τραυματισμό πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Θέλαμε να κερδίσουμε το ματς και για αυτόν, γιατί σε μια στιγμή που έδωσε την ψυχή του, τραυματίστηκε σοβαρά».

Για το ότι αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ: «Στα πρώτα μου παιχνίδια με τον Πάμπλο έπαιξα στην παλιά θέση που είχα στον ΠΑΟΚ, αλλά έχω εμπειρία και από την θέση που έπαιξα σήμερα, νιώθω καλά και το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα»

Για τη νίκη στο ντέρμπι: «Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά μας δυσκόλεψε αλλά νομίζω ότι η νίκη ήταν καθαρή, είμασταν και στα 90 λεπτά η καλύτερη ομάδα, τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή μπορούμε να ξεκουραστούμε και να γυρίσουμε για να διεκδικήσουμε τους στόχους μας. Θέλαμε να αποδείξουμε ότι έχουμε ξεπεράσει το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι για αυτό είναι ξεκάθαρο το τι έχει γίνει και συνεχίζουμε».

Για τον Μαουρίσιο: «Είναι πάντα καλό να βλέπεις έναν παλιό συμπαίκτη, έναν παλιό φίλο σου. Είμαστε ευχαριστημένοι εκεί που είμαστε, τον είδα καλά και αυτό μετράει».

Για την εικόνα του ΠΑΟΚ: «Μπορεί να δείξαμε άλλο πρόσωπο πέρσι, αλλά και την πρώτη χρονιά με τον Λουτσέσκου είχαμε ατυχίες. Η δίψα είναι η ίδια το πάθος είναι χαρακτηριστικό από τον προπονητή που έχουμε και όπως μας λέει πρέπει να βελτιωνόμαστε κάθε ημέρα. Σιγά σιγά θα βλέπουμε έναν καλύτερο ΠΑΟΚ».

Για την μάχη του πρωταθλήματος: Όπως είπα και πέρσι ο πρωταθλητής θα κριθεί στα Play Off. Ο στόχος μας είναι αν γίνεται να μπούμε στα Play Off πρώτοι και να συνεχίσουμε έτσι καλά είναι, αλλά όπως είπα και πέρσι ο πρωταθλητής θα κριθεί στα Play Off.

Για τον Χρήστο Τζόλη: «Να συνεχίσει το 2021 όπως τελείωσε το 2020, πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά και να συνεχίσει να βελτιώνεται έχει ένα όμορφο μέλλον μπροστά του. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε να πετύχει μια όμορφη καριέρα γιατί έχει όλα τα φόντα για να το πετύχει. Μακάρι να είναι ο επόμενος ηγέτης του ΠΑΟΚ. Το καλό είναι να συνεχίσει έτσι να μην ακούει πολλά και να δουλέψει σκληρά».