Δείτε πιο κάτω το τιτίβισμα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός...

Η «ερυθρόλευκη» φωτογραφία του Γρηγόρη, από τους Βράχους του Μοχέρ, στην Ιρλανδία! Στείλτε μας τις φωτογραφίες σας στο weareolympiacos@olympiacos.org

Grigoris at CliffsOfMoher, Ireland! Send us your photos at weareolympiacos@olympiacos.org! Olympiacos WeAreOlympiacos Fans pic.twitter.com/Juy4hNRN2u

Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) December 17, 2020