Στην κορυφή των αλληλεπιδράσεων στα social media για τον Οκτώβρη βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 5.18 εκατομμύρια.

Στην δεύτερη θέση η ΑΕΚ και την τριάδα κλείνει ο ΠΑΟΚ.

Δείτε αναλυτικά

@olympiacosfc greek football club with the highest social media engagement during october of 2020

of interactions

2.@AEK_FC_OFFICIAL 2,62M

3.@PAOK_FC 2,58M#instagram #twitter #facebook #youtube #tiktok pic.twitter.com/sbt6TDEf06

