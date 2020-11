Κλάτενμπεργκ: «Εκανα μεταμόσχευση μαλλιών γιατί η γυναίκα μου έλεγε πως έμοιαζα με γέρο» (pic)

Το 2017 ο πρώην διαιτητής της Premier League, είδε τις τρίχες της κεφαλής του να λιγοστεύουν επικίνδυνα κι έτσι αποφάσισε να προχωρήσει σε εμφύτευση μαλλιών. Φέτος ακολούθησε ξανά την ίδια διαδικασία πριν ξεκινήσει το lockdown τον Μάιο στην Αγγλία λόγω του κορονοϊού, με σκοπό να καλύψει τα κενά που υπήρχαν στο κεφάλι του.

Μιλώντας στο podcast «Paddy Power presents From The Horse's Mouth», ο αρχιδιαιτητής του ελληνικού ποδοσφαίρου αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο χρειάστηκε να προσθέσει1 .700 τρίχες (στις 8.500 που προϋπήρχαν) στο κεφάλι του.

«Η γυναίκα μου έλεγε ότι έμοιαζα με γέρο. Οπότε με την μεταμόσχευση μαλλιών θεωρούσα πως θα έμοιαζαν καλά. Πήγα στην Ιρλανδία για την μεταμόσχευση και μάλιστα χρειάστηκε να πάω δύο φορές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Mark Clattenburg reveals he had TWO hair transplants after 'wife said I was looking old' as ex-ref says it's going again https://t.co/25xujpYEtP pic.twitter.com/SOUn2Aj30L

— The Sun Football (@TheSunFootball) November 23, 2020