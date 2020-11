Ολυμπιακός: «Μπορείς να σκοράρεις στον Σα; Όχι!» (pic)

Ενα ιδιαίτερο ρεκόρ... τρέχει ο Ζοσέ Ζα και μάλιστα το μεγαλώνει κιόλας.

Ο Πορτογάλος, φέτος, έχει δεχτεί 5 τέρματα σε 10 ματς που έχει παίξει σε Super League Ιnterwetten και Champions League.

Μάλιστα όλα τα τέρματα που έχει δεχτεί είναι για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στο πρωτάθλημα, προς το παρόν, αναζητείται ο παίκτης που θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του.

Λογικό, λοιπόν, να λένε από τον Ολυμπιακό ότι στον Σα «δεν μπορείς να βάλεις γκολ»!

Μπορείς να σκοράρεις στον Σα; Όχι! / Can you score against @josesaoficial ? No! #Olympiacos #CleanSheet #Goalkeeper #Wall pic.twitter.com/qV1JyqlJvd

— Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) November 22, 2020