Ο Ολυμπιακός για να ελπίζει να περάσει, χρειάζεται μίνιμουμ άλλους εφτά βαθμούς!…

Σε μία εβδομάδα ακριβώς επιστρέφει λοιπόν το Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο από τα τρία παιχνίδια του στο β΄ γύρο της φάσης των ομίλων. Με το βασικό ερώτημα βεβαίως να είναι ένα: μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση, στα νοκ άουτ, της διοργάνωσης;

Η απάντηση είναι καταφατική. Πρώτον, γιατί έχει να παίξει ακόμη για εννιά βαθμούς, που είναι πάρα πολλοί. Δεύτερον, γιατί έχει δύο παιχνίδια στο σπίτι του κι ένα εκτός έδρας. Κι όπως έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν, ο Ολυμπιακός του Πέδρο Μαρτίνς είναι πολύ καλύτερος στα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια του, σε σχέση με τα εκτός έδρας. Ακόμη και τώρα που δεν υπάρχει κόσμος στα γήπεδα (βλέπε εντός έδρας 1-1 με Γουλβς κι 1-0 με Μαρσέϊγ κι εκτός έδρας 0-1 από Γουλβς, 0-2 από Πόρτο και 0-3 από Σίτι).

Τι χρειάζεται, όμως, για να προκριθεί ο Ολυμπιακός; Χμ…Μίνιμουμ εφτά βαθμούς! Έτσι ώστε, έχοντας ήδη τρεις, να πιάσει τους δέκα-που και πάλι σίγουρος δεν θα είναι! Αλλά θα έχει τις, αρκετά σοβαρές, πιθανότητες του. Η ιστορία του στη διοργάνωση μας το «λέει»: ο Ολυμπιακός για να προκριθεί, χρειάζεται μίνιμουμ 10 βαθμούς!

Το 1998 πέρασε με 11 κόντρα σε Άγιαξ, Πόρτο, Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Το 2007 πέρασε με 11 κόντρα σε Ρεάλ, Βέρντερ, Λάτσιο

Το 2009 πέρασε με 10 κόντρα σε Άρσεναλ, Αλκμααρ, Σταντάρ Λιέγης

Το 2013 πέρασε με 10 κόντρα σε Παρί Σεν Ζερμέν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ

Το 2018, ακόμη και στο Γιουρόπα Λιγκ, πέρασε με 10 κόντρα σε Μίλαν, Μπέτις, Ντουντελάνζ.

Η σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού στα Κύπελλα Ευρώπης, όπως έχει διαμορφωθεί τα περίπου 25 τελευταία χρόνια, καλώς η, κακώς έτσι είναι γραμμένη: Αυτή η ομάδα για να προκριθεί στα νοκ άουτ του Τσάμπιονς Λιγκ πρέπει να κάνει υπέρβαση στη συγκέντρωση βαθμών.

Να υπενθυμίσω…

Πρώτον, ότι το 2004 έπιασε 10 βαθμούς κι αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ, για ένα γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια!

Δεύτερον, ότι είχε συγκομιδή εννιά βαθμών το 2000, το 2011, το 2012,το 2014 και το 2015 στο Τσάμπιονς Λιγκ και «απλά» συνέχισε στο Γιουρόπα Λιγκ ως τρίτος!

Η μοναδική εξαίρεση που απλά επιβεβαιώνει τον κανόνα είναι ότι το 2006, σε όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ πάντως, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε ως δεύτερος με οκτώ βαθμούς.

Άρα, για να συνοψίσουμε, ιστορικά ο Ολυμπιακός για να περάσει χρειάζεται τουλάχιστον εφτά βαθμούς ακόμη, παίζοντας εντός έδρας με Σίτι και Πόρτο κι εκτός έδρας με Μαρσέϊγ! Το έργο του μοιάζει πολύ δύσκολο, ωστόσο δεν έχει κι άλλη επιλογή παρά να κυνηγήσει και την τελευταία του πιθανότητα. Είναι ομάδα 20ετίας στο Τσάμπιονς Λιγκ και οφείλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες του, ξεκινώντας από το παιχνίδι με τη Σίτι.

Αν ο Ολυμπιακός πάει με τη νοοτροπία ότι είναι χαμένος από χέρι, ασφαλώς και δεν θα πάρει τίποτα από αυτό το ματς. Όπως κι αν μπει όπως μπήκε στο προ ολίγων ημερών αγώνα στο Μάντσεστερ, όπου έκανε το πρώτο φάουλ στις καθυστερήσεις του α΄ ημιχρόνου!...Ο πρωταθλητής Ελλάδας πρέπει να τα δώσει όλα για να κερδίσει. Η, τουλάχιστον για να μην χάσει. Και στη συνέχεια να πάει να τα παίξει όλα για όλα στα δύο τελευταία παιχνίδια με τις δύο ομάδες που θεωρητικά είναι πιο κοντά στα δικά του δεδομένα.

Για να είμαστε ρεαλιστές, οι ελπίδες του Ολυμπιακού για πρόκριση στους 16 είναι λιγοστές. Και 10 βαθμούς να πιάσει, μπορεί να αποκλειστεί από την Πόρτο, ακόμη και στη διαφορά γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια. Όμως, ό,τι παραπάνω πάρει σε αυτά τα τρία παιχνίδια, όφελος του θα είναι. Άλλωστε, μόνο κτυπώντας τη δεύτερη θέση, θα μπορέσει να αυξήσει τις πιθανότητες να πάρει έστω την τρίτη και να συνεχίσει στο Γιουρόπα Λιγκ. Να θυμηθούμε δε ότι έστω και σπάνια, τρίτος έχει βγει σε όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ ο Ολυμπιακός και με εφτά βαθμούς (το 1999 με Ρεάλ, Πόρτο, Μόλντε) και με τέσσερις βαθμούς (πέρσι με Μπάγερν, Τότεναμ κι Ερυθρό Αστέρα).

Όποιος νομίζει ότι η Μαρσέιγ έχει καταθέσει τα όπλα επειδή είναι στους μηδέν βαθμούς κάνει λάθος. Διαβάζοντας τα ρεπορτάζ στη Γαλλία, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι ο Βίλας Μπόας ντοπάρει συνεχώς τους παίκτες του για μία αντεπίθεση της Ολιμπίκ στο β΄ γύρο της φάσης των ομίλων, έχοντας κι αυτή δύο παιχνίδια στο σπίτι της και δη την Πόρτο και τον Ολυμπιακό. με το τελευταίο παιχνίδι της, στο Μάντσεστερ, όπου πιθανότατα η Σίτι θα είναι πρώτη και μαθηματικά και άρα βαθμολογικά αδιάφορη.

Στη Μασσαλία πιστεύουν ότι μπορούν να το γυρίσουν και παίρνοντας έξι βαθμούς από τα δύο κολλητά εντός έδρας παιχνίδια με Πόρτο κι Ολυμπιακό, να μπουν ξανά γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης τουλάχιστον σε επίπεδο Γιουρόπα Λιγκ κι από εκεί και πέρα να πάνε για το κόλπο γκρόσο στο φινάλε!

Άσχετο: Το πιο σημαντικό αυτή την στιγμή για τον Ολυμπιακό είναι να γυρίσουν οι διεθνείς του χωρίς τραυματισμούς και χωρίς κορονοϊούς. Κι ο Ελ Αραμπί και οι άλλοι...

Μεγάλη μαγκιά αυτή, ε;

