Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο στις 19:30 στο ντέρμπι αιωνίων.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ανυπομονεί και το έδειξε με ανάρτηση του.

«Συγκεντρωμένος στο πως θα λάμψουν τα χρώματα μας στο ντέρμπι το επόμενο Σάββατο», έγραψε.

Focused on making our colours shine in the Athens' derby next Saturday pic.twitter.com/HdFgarJupi

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) November 16, 2020