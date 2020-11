Μαρτίνς: «Συγκέντρωση, επιμέλεια και αποφασιστικότητα»

Το τιτίβισμα του Πέδρο Μαρτίνς:

Τα παπούτσια δεμένα και έτοιμοι να βγούμε στο γήπεδο! Είναι η αρχή μιας νέας εβδομάδας και, όπως πάντα, μπαίνουμε σε αυτή με τρία πράγματα στο μυαλό: Συγκέντρωση, επιμέλεια και αποφασιστικότητα. Μόνο μέσω αυτών μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί για κάθε εβδομάδα. Ας πιάσουμε δουλειά.

Boots laced and ready to go on the pitch! It's the start of a new week, and as always, we go into it with things in mind: focus, diligence and determination.Only through these can we achieve the goals set for each week. Let's get to work!

