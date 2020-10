Ο Μαρτίνς με 8 αλλαγές κατά του Απόλλωνα!

Επιστροφή λοιπόν στο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό, μετά το αναγκαστικό ρεπό της περασμένης αγωνιστικής και την μετάθεση για το Γενάρη (20;) της επίσκεψης στην Τούμπα.

Με στόχο και την επιστροφή στις νίκες, μετά την πρώτη φετινή ήττα, το 0-2 από την Πόρτο την Τρίτη. Θεωρητικά δεν είναι κι ο πιο δύσκολος στόχος, με αντίπαλο τον Απόλλωνα μέσα στο Καραϊσκάκη-να σταθούμε πιο πολύ στη λέξη «θεωρητικά»…Γιατί η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι δεν υπάρχει πιο «πονηρό» παιχνίδι από αυτό ανάμεσα σε δύο εκτός έδρας αγώνες Τσάμπιονς Λιγκ και δη με ομάδα που την θεωρείς του χεριού σου.

Εγώ θα προτιμούσα να αφήσουμε όμως τις θεωρίες και να πάμε στα γεγονότα-στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια των δύο ομάδων μέσα στον Πειραιά.

29.10.2018 Ολυμπιακός-Απόλλωνας 1-0 με γκολ στο 90’

2.12.2017 Ολυμπιακός-Απόλλωνας 3-1 με το σκορ 1-1 έως το 80ο λεπτό

29.4.2015 Ολυμπιακός-Απόλλωνας 1-1 με το 0-1 έως το 84ο λεπτό

13.4.2014 Ολυμπιακός-Απόλλωνας 1-0 με το γκολ στο 88ο λεπτό

20.2.2000 Ολυμπιακός-Απόλλωνας 2-0 με το 0-0 έως το 75ο λεπτό

Τα facts λοιπόν λένε ότι ο Απόλλωνας και στις πέντε εκτός έδρας αναμετρήσεις του με τον Ολυμπιακό μέσα σε διάστημα ολόκληρης 20ετίας, του έβγαλε το λάδι. Τον έκανε να βλέπει εφιάλτες έως τα τελευταία λεπτά και των πέντε αγώνων του.

Δεδομένο είναι και κάτι άλλο: ο Ολυμπιακός δεν μας έχει βγάλει μία πειστική εικόνα όταν επιχειρεί να κάνει εκτεταμένο ροτέϊσον-το αντίθετο, συνήθως προβληματίζεται πάρα πολύ. Και σήμερα το μεσημέρι, να κρατήσουμε κι αυτό, ότι για πρώτη φορά οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν τρεις το μεσημέρι και δεν ξέρω κι αυτό ακόμη πόσο θα τους επηρεάσει, ο Πέδρο Μαρτίνς θα την αλλάξει όλη την ενδεκάδα! Και έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, με την ομάδα να ήρθε την Τετάρτη από την Πορτογαλία και μεθαύριο Δευτέρα να ξαναφεύγει για το Μάντσεστερ, πολύ λογικά θα το κάνει, από την στιγμή που οι ίδιοι και οι ίδιοι παίκτες έχουν τραβήξει όλο το λούκι, άρα χρειάζονται ανάσες. Κι αν δεν τις πάρουν και τώρα, πότε θα τις πάρουν…

Πώς θα παίξει ο Πέδρο; Πρώτον: Σχεδόν όλες οι τελευταίες μεταγραφές στην ενδεκάδα-και Ντρέγκερ και Βινάγκρε και Πέπε και Μπρούμα. Δεύτερον: παρουσία από την αρχή και του Φορτούνη και του Χασάν, που είναι στην 14άδα των παικτών που έβγαλαν τα οκτώ πρώτα ματς της σεζόν. Τρίτον: επιστροφή στην ενδεκάδα του Αβραάμ, που έχει να παίξει από τον περασμένο Ιούλιο, αλλά και του Λοβέρα, που με εξαίρεση ένα 20λεπτο με τον Ατρόμητο, έχει κι αυτός να παίξει από τον περασμένο Ιούλιο. Τέταρτον: διατήρηση στην ενδεκάδα, σε σχέση με τη σύνθεση κόντρα στην Πόρτο, μόνο του Σα, του Σισέ (κι αυτός γιατί λείπει ακόμη ο Μπα με κορονοϊό) και του Μπουχαλάκη.

Δηλαδή: Σα, Ντρέγκερ, Αβραάμ, Σισέ, Βινάγκρε, Πέπε, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Μπρούμα, Χασάν, Λοβέρα.

​

Στον πάγκο θα κρατήσει ο Πέδρο τον Βαλμπουενά και τον Ελ Αραμπί (αλλά και τον Εμβιλά, τον Μασούρα και τον Ραντζέλοβιτς) για «παν ενδεχόμενο»-που φέτος σε κάθε παιχνίδι έχουμε «παν ενδεχόμενο», αφού ο Ολυμπιακός με το που ξεκινάει κάθε β΄ ημίχρονο δεν είναι ποτέ μπροστά στο σκορ! Από τους 24 που έχει πάρει μαζί του, θα αποκλείσει το μεσημέρι τέσσερις, τον γκολκίπερ Καραργύρη, μάλλον τον Ανδρούτσο κι άλλους δύο. Ενδιαφέρον θα έχει αν για πρώτη φορά πάρει στην 20άδα που πλέον δηλώνεται στο φύλλο αγώνα και τον τέταρτο Πορτογάλο-μεταγραφή, τον Τιάγκο Σίλβα, που μπήκε ήδη για πρώτη φορά σε αποστολή.

Για να δούμε αν για πρώτη φορά δούμε τον Ολυμπιακό σε μία μη αγχωτική νίκη του! Να θυμίσω ότι ακόμη και στο 4-0 με τον Ατρόμητο και στο 3-0 με τον Αστέρα, το σκορ έως το 65’ ήταν 1-0 κι είχε διαμορφωθεί με γκολ στο 52’ και στο 59’ αντίστοιχα.

Βέβαια, αυτό που προέχει για τον Ολυμπιακό είναι να φτάσει στη νίκη. Όλα τα υπόλοιπα έχουν ενδιαφέρον, αλλά σε ένα πρωτάθλημα όπως το φετινό, το πρώτο πράγμα που μετράει είναι οι νίκες, είτε όμορφες, είτε «άσχημες»…

Άσχετο: Κάτι για τον παλιόφιλο Λούκα Μιλιβόγεβιτς που στο ξεκίνημα της σεζόν είχε χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα της Κρίσταλ Πάλας, για πρώτη φορά ύστερα από 3,5 χρόνια του, την ξανακέρδισε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές και χθες αποβλήθηκε, εναντίον της Γουλβς του Ποντένσε.

145 - Luka Milivojevic has received his first red card in league competition since February 2016 for Olympiakos vs AEK Athens, with this his 145th such game since then. Marching. pic.twitter.com/6FuK7vbJKr

— OptaJoe (@OptaJoe) October 30, 2020