Το συγκινητικό «αντίο» του ΠΑΟΚ στον Μάτος: «Ήταν τιμή μας El Loco» (vid)

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μπακ πριν από λίγες ημέρες αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ και τους φίλους της ομάδας, τους οποίους αποκάλεσε «τρελούς οπαδούς».

Από την πλευρά της η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, θέλησε να ευχαριστήσει τον Λέο Μάτος για τη συνεισφορά του στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια με ένα συγκινητικό βίντεο το οποίο πόσταρε στα social media.

«Ήταν ευχαρίστησή μας El Loco. Να προσέχεις και σου ευχόμαστε τα καλύτερα για σένα και την οικογένειά σου», είναι το σχετικό μήνυμα το οποίο συνοδεύει το παρακάτω βίντεο.

It was a pleasure #ElLoco. It's time for you to get back to and be close to your family. We wish you all the best to @VascodaGama #PAOK4ever pic.twitter.com/5OvbX94Zu8

— PAOK FC (@PAOK_FC) October 27, 2020