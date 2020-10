Ο Πέδρο Μαρτίνς έδωσε φανέλα βασικού στον Κώστα Φορτούνη για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ο Πορτογάλος τεχνικός, ξεκινά επίσης τους Μασούρα και Χασάν, αφήνοντας στον πάγκο τον Ελ Αραμπί. Ο σχηματισμός που επιλέγει είναι το 4-2-3-1, με τους Μασούρα και Βαλμπουενά στα πλάγια.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού είναι η εξής: Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας, Καμαρά, Εμβιλά, Βαλμπουενά, Φορτούνης, Μασούρας, Χασάν.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την @Stoiximan ! / Our line-up for today’s match against Atromitos FC is powered by @Stoiximan ! #Olympiacos #Slgr #OLYATR #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/efdnPFKM71

— Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) October 17, 2020