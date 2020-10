Ο Δημήτρης Γιαννούλης γεννήθηκε στην Κατερίνη στις 17 Οκτωβρίου του 1995 και σήμερα συμπληρώνει 25 χρόνια ζωής, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκτός από τις καθιερωμένες ευχές της μέσω της επίσημης ιστοσελίδας, να του στέλνει τις ευχές και μ’ ένα… ιδιαίτερο video.

Ο Ελληνας διεθνής αμυντικός πρωταγωνιστεί με τις μουσικές επιλογές του στο video που «ανέβασε» η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, με την συμβουλή προς τους ανθρώπους της UEFA να έχουν στραμμένα τα μάτια τους πάνω του ενόψει των αγώνων στη φάση των ομίλων του Europa League.

RT to wish #MrNoBrakes happy birthday. A crazy guy and a hell of a player... @EuropaLeague have a close on him... #PAOK #bday #PAOKfamily pic.twitter.com/dVTzI1yM1t

— PAOK FC (@PAOK_FC) October 17, 2020