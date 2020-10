Δεν ξεχνάει τις όμορφες στιγμές του με τον Ολυμπιακό ο Ματιέ Βαλμπουενά.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού ανέβασε φωτογραφία, στην οποία κρατά ένα κάδρο με τη μάσκα από τη σειρά Casa De Papel.

Δείτε τι ανέβασε ο Γάλλος.

Great memories must be framed

Wishing you all a great week pic.twitter.com/lIeU8kuDd5

Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) October 12, 2020