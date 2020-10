Ξέσπασμα Μολό: «Ο κόσμος θα θέλει να με θάψει, αλλα η ιστορία μου δεν τελείωσε ακόμα» (pic)

Je suis confronté une fois de plus à un obstacle chaque jour je conditionne mon esprit je garde la foi parce que je n’ai pas encore tout donné au football j'ai encore des années à partager ma passion avec les personnes qui croient en moi je me battrai jusqu à la dernière seconde pour mon club panatinaikos parce que c'est une question de respect beaucoup de personnes se permettent de me juger et d’inventer des choses qui n’existent pas je ne suis pas quelqu’un qui vit à travers la polémique et pour cette raison je ne jouerait pas ce jeu quand je me regarde dans la Glace-je donne toujours le maximum parce que cette vie ne m’a rien offert elle ne m’a rien donné quand je le lui ai demandé j'ai avancé quand personne n’avait le Courage de le faire j'ai accepté chacun des défis parce que je suis comme ça j’aime me confronter au autres parce que c est cette rage a l interieur qui me permet de me réveiller tout les jours et de croire en moi je doi croire quand personne ni croit je doi garder la Motivation la Détermination quand tout le Monde voudra m enterrer parce que parler ne résout pas les probleme parler ne te rend pas plus fort parler te rend juste plus faible parce que tu na pas la capacité a le réaliser je ne serai jamais faible on a détruit 15 ans de ma vie mais je ne peut pas baisser les bras je ne peut pas abandonner je ne peux pas alor je vais me battre si on m’ en donne la chance et je continuerai a le faire parce que mon histoire n’est pas Encore fini

