Το συγκινητικό «αντίο» του ΠΑΟΚ στον Πέλκα: «Φενέρ, να τον προσέχεις» (vid)

Ο 26χρονος Ελληνας μεσοεπιθετικός, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φενέρμπαχτσε καθώς υπέγραψε συμβόλαιο 3+1 ετών, όπως ανακοινώθηκε στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από την πλευρά της ευχαρίστησε τον Δημήτρη Πέλκα για την συνεισφορά του στον σύλλογο, με ένα συγκινητικό βίντεο το οποίο πόσταρε στα social media.

«Δεν είναι αντίο, είναι εις το επανιδείν. Ευχαριστούμε που έκανες τα παιδιά των ακαδημιών του ΠΑΟΚ να πιστεύουν ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται. Αγαπητή Φενέρμπαχτσε, σε παρακαλούμε να τον προσέχεις», αναφέρει η σχετική λεζάντα στο παρακάτω βίντεο.

It's not a goodbye. It's see you again #TheJoker. Thank you for making PAOK Academy kids believe that dreams do come true. #PAOK #RiseUp Dear @Fenerbahce please take care of him. pic.twitter.com/dquIWTysLZ

— PAOK FC (@PAOK_FC) October 6, 2020