FIFA: «Ποιος έχει τους πιο παθιασμένους φιλάθλους, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός» (pic)

Η ερώτηση της FIFA στο επίσημο twitter της, ήταν απλή. Ποιος από τους «αιώνιους» έχει τους φιλάθλους με το μεγαλύτερο πάθος. Ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Η ψηφοφορία διήρκεσε 24 ώρες και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έβγαλε και τ' αποτελέσματα (γίνεται αυτόματα με το που τελειώσει η ψηφοφορία).

Ψήφισαν 6.970 και ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε ποσοστό 68,3% σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που πήρε το υπόλοιπο 31.7%. Συχνά η FIFA βάζει τέτοια... διλήμματα στο twitter της και το τελευταίο 24ωρο αποφάσισε ν' “ασχοληθεί” με το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους φιλάθλους των «αιωνίων». Του μεγαλύτερου ντέρμπι στην χώρα.

@olympiacosfc

@paofc_

Who has the more passionate fans?

— FIFA.com (@FIFAcom) September 26, 2020