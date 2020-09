Δέκα πράγματα που περιμένουμε από τo φετινό ελληνικό πρωτάθλημα! (pics)

To Ελληνκό πρωτάθλημα επιστρέφει στη σέντρα (11/9) και είναι το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία που ξεκινά με άδειες εξέδρες. Επίσης, το πρώτο που αρχίζει με τον κορονοϊό να ζει ανάμεσά μας βάζοντας έτσι... stop, στον... 12ο παίκτη, τον κόσμο. Κι όμως η φετινή διοργάνωση αρχίζει δυναμικά, υπόσχεται συγκινήσεις, ανατροπές και στιγμές που θα καθηλώσουν. Τα ντέρμπι θα είναι πολλά και o Mαραθώνιος αναμένεται συναρπαστικός. Το παζλ των ομάδων δεν έχει ολοκληρωθεί και ο Σεπτέμβριος θα είναι... καυτός. Τι περιμένουμε να δούμε φέτος στο Ελληνκό πρωτάθλημα;

Τα Play off και οι θέσεις που οδηγούν Ευρώπη!

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Πρωτάθλημα θα συνεχιστεί με τον ίδιο αριθμό ομάδων (14) και το σύστημα διεξαγωγής που θεσπίστηκε πέρυσι, μιας και ο Πρωταθλητής θα αναδειχθεί για δεύτερη φορά μέσα από τη διαδικασία play off. Η πανδημία έκοψε τη φόρα των ομάδων πέρσι, η επιστροφή πέρασε από... χίλια κύματα κάτι που ελπίζουμε πως δε θα συμβεί φέτος και θα δούμε για πρώτη φορά το νέο σύστημα των play off σε πλήρη ισχύ! Η κανονική διάρκεια θα ολοκληρωθεί σε 26 αγωνιστικές. Τα play off (για τις θέσεις 1-6) των 10 αγωνιστικών αφορούν την ανάδειξη Πρωταθλητή και τα 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια (1 στα προκριματικά του Champions League και 3 στη νέα διοργάνωση Europa Conference League). To 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο το παίρνει η ομάδα που θα κατακτήσει το Κύπελλο. Τα play out (για τις θέσεις 7-14) θα κρίνουν τον υποβιβασμό, με τη 14η ομάδα να υποβιβάζεται και τη 13η να δίνει μπαράζ με τη 2η της Super League 2.



Φουλ VAR, αλλαγές και... Κλάτενμπεργκ!

Είναι το πρωτάθλημα που ξεκινά με VAR πλήρες και όχι... κουτσουρεμένο, μιας και σύντομα θα είναι «ενεργή» η απαραίτητη γραμμή του οφσάιντ. Η διοργάνωση ξεκινά με τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ αντί του Βίτορ Μέλο Περέιρα στην προεδρία της ΚΕΔ, με τον Βρετανό «βετεράνο» της διαιτησίας να υπόσχεται πολλές αλλαγές. Θα έχουμε τον τον Λεωνίδα Μπουτσικάρη αντί του Μηνά Λυσάνδρου στην προεδρία της Λίγκας, με νέο πρόεδρο στην ΕΠΟ από τον Οκτώβριο. Παράλληλα, θα έχουμε στη νέα σεζόν και πέντε αλλαγές, μιας και το αποφάσισε η Ομοσπονδία, δίνοντας έτσι στις ομάδες για περισσότερες ανάσες στους παίκτες.

O Ολυμπιακός των αλλαγών

Ο Ολυμπιακός, έπειτα από δυο χρόνια επέστρεψε στην κορυφή, κατακτώντας τον 45ο τίτλο του. Ωστόσο, το νέο ρόστερ θα έχει διαφορές σε σχέση με πέρσι. Ο εντυπωσιακός μπακ, Κώστας Τσιμίκας θα αγωνίζεται στη Λίβερπουλ από τη νέα σεζόν, ο Ομάρ είναι πλέον παίκτης της Γαλατά, ενώ ο Γκιγιέρμε πήρε μεταγραφή στην Αλ Σαντ. Ο Γκερέρο έφυγε για τη Νότιγχαμ, ενώ ελεύθερος έμεινε ο Χριστοδουλόπουλος. Παράλληλα, Καμαρά, Σεμέντο και Σα είναι στο στόχαστρο πολλών ομάδων! Στον αντίποδα, ο γκολκίπερ Κρίστινσον πήρε τη θέση του Αλέν, ενώ οι πολύπειροι Ραφίνια, Χολέμπας προσθέτουν δύναμη στα άκρα. Ο Πέπε βάζει ποιότητα στο κέντρο, το οποίο θα γίνει πιο δυνατό και με την παρουσία του Εμβιλά. Ο Πορτογάλος καλείται να καλύψει άμεσα τα κενά και να δημιουργήσει μια ομάδα ικανή να διατηρήσει τα σκήπτρα στην Ελλάδα, αλλά και να δώσει τον καλύτερο της εαυτό στην Ευρώπη!

Η ψήφος εμπιστοσύνης στον Φερέιρα

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχασε τα σκρήπτρα του πρωταθλήματος, αλλά και του Κυπέλλου, ωστόσο η διοίκηση αποφάσισε να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον Αμπέλ Φερέιρα. Ο Πορτογάλος αισθάνεται την πίεση και καλείται να αποδείξει σε μια τόσο... παράξενη χρονιά πως μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Ο ΠΑΟΚ του Αμπέλ Φερέιρα αλλάζει γενικώς, σε πρόσωπα, σε φιλοσοφία, έδιωξε από πάνω του «βαριά» συμβόλαια, ξαναέβαλε στη φετινή λίστα του την Ευρώπη, που τόσο πολύ έλειψε την περασμένη χρονιά, ενώ παράλληλα δείχνει να τρέχει με επιτυχία το πλάνο αξιοποίησης των δικών του παιδιών. Ο Πορτογάλος κέρδισε το πρώτο ευρωπαϊκό «στοίχημα», αφού άφησε εκτός με εμφατικό τρόπο τη Μπεσίκτας. Θα καταφέρει ο 41χρονος προπονητής να εφαρμόσει το πλάνο της μετάβασης από την ομάδα των τίτλων στον νεανικό και φιλόδοξο ΠΑΟΚ; Σίγουρα ένα πρότζεκτ που αναμένεται με αρκετό ενδιαφέρον.



ΑΕΚ με Καρέρα από την αρχή!

Ο Μάσιμο Καρέρα ήρθε να αλλάξει όλη την κατάσταση με την αρωγή του Ίλια Ίβιτς που τον επέλεξε γι' αυτό το δύσκολο έργο. Με τον Ιταλό προπονητή – που αγνόησε σειρήνες από Ρωσία – η ΑΕΚ έγινε ξανά ομάδα, μπήκε δυνατά στη διεκδίκηση της 2ης θέσης και την έχασε στις λεπτομέρειες. Παράλληλα, κατάφερε να φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου. Ο Ιταλός κόουτς έβαλε τις βάσεις και στόχος του να εξελίξει την ομάδα. Η ΑΕΚ αποκόμισε από τον Καρέρα τη νοοτροπία νικητή, έγινε πιο μαχητική, βγάζει πάθος και ένταση στο παιχνίδι της και βελτιώθηκε σημαντικά στην άμυνα.

Ο 56χρονος Ιταλός έκανε τις δικές του εισηγήσεις (Σιμάνσκι, Χνιντ, Καρακλάιτς, Ινσούα, Ανσαριφάρντ, Μιτάι, Ενομπακάρε), ξέρει καλύτερα τα αποδυτήρια και καλείται να αποδείξει πως μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στα 29 επίσημα παιχνίδια του στον πάγκο της ΑΕΚ ο Καρέρα μετρά 17 νίκες, εννέα ισοπαλίες και τρεις ήττες. Το ποσοστό νικών του ανέρχεται στο 58,6%.

Ο Παναθηναϊκός του Πογιάτος και των μεταγραφών!

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κάνει πορεία πρωταθλητισμού, ωστόσο κατάφερε να μπει στην εξάδα και να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην επιστροφή στην Ευρώπη, μιας και η ποινή του σβήστηκε. Ο Γιώργος Δώνης αποτέλεσε παρελθόν και ο 42χρονος Ντάνι Πογιάτος είναι το νέο «αφεντικό». Ο Ισπανός τεχνικός προέρχεται από την ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου παρουσίασε εξαιρετικά δείγματα στην U19 του συλλόγου. Ωστόσο, η απειρία του αποτελεί ένα μεγό ρίσκο για τον σύλλογο. Στόχος του, μια ομάδα με υψηλά ποσοστά κατοχή μπάλας και έντονο πρέσινγκ, ενώ το 4-3-3 είναι το αγαπημένο του σύστημα. Οσο για τις αλλαγές; Ηταν πολλές, πάρα πολλές. Εφυγαν οι: Δώνης, Ινσούα, Γιόχανσον, Αποστολάκης, Βαγιαννίδης, Νούνες, Σιφναίος, Ζαχίντ, Νατζ, Ανουάρ, Βέργος, Φάουστο, Κολοβέτσιος και ήρθαν οκτώ νέοι παίκτες (Αϊτόρ, Βιγιαφάνιες, Ιωαννίδης, Σάντσες, Σαβιέρ, Βέλεθ, Καρλίτος, Χουάνκαρ), με τους επτά να διεκδικούν θέση στο βασικό σχήμα.

Ο ΟΦΗ άρεσε, θα συνεχίσει ανάλογα;

Ο ΟΦΗ ήταν καλός στην επιστροφή του, είχε εξαιρετικά διαστήματα και κατάφερε να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το πλάνο ήταν εξαιρετικό, το προπονητικό τιμ έκανε τη διαφορά και οι επιλογές παικτών είχαν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Οι Κρητικοί, θέλουν να συνεχίσουν ανάλογα και φέτος, διατήρησαν τον κορμό τους, έκλεισαν τα αυτιά τους στις «σειρήνες» αντιπάλων ομάδων και με τους Γιώργο Σίμο και Περικλή Παπαπαναγή ξανά στον πάγκο τους είναι έτοιμοι να επαναλάβουν την περσινή επιτυχημένη χρονιά και να κοιτάξουν ακόμα πιο ψηλά. Μεταγραφικά κινήθηκαν στην αγορά της Κύπρου που γνωρίζουν πολύ καλά και «εμπιστεύτηκαν» παίκτες που δεν θα χρειαστούν μεγάλο χρόνο προσαρμογής. Ωστόσο, φέτος η πίεση είναι μεγαλύτερη, μιας και ο ΟΦΗ καλείται να κερδίσει το ευρωπαϊκό στοίχημα και να προσθέσει περισσότερους βαθμούς στην Ελλάδα, καθώς οι ευρωπαϊκές θέσεις λιγοστεύουν. Επομένως η διάρκεια, η σταθερότητα και η συνέπεια πρέπει να είναι και φέτος τα στοιχεία που θα τον συντροφεύσουν στον... Μαραθώνιο.

Ο Κάναντι επέστρεψε, ο Ατρόμητος θα ξαναμπεί στην Elite;

Ενα χρόνο κράτησε το... διαζύγιο με τον Ατρόμητο και ο Νταμίρ Κάναντι επέστρεψε στην ομάδα που αγαπήθηκε όσο λίγοι προπονητές. Αλλωστε, ο Αυστριακός έδωσε τη δική του ταυτότητα στην ομάδα. Πάθος, δύναμη, ένταση, πρέσινγκ και διαστήματα καλού ποδοσφαίρου έλειψαν πέρσι και η διοίκηση αποφάσισε την άμεση επιστροφή του. Ο Ατρόμητος έμεινε εκτός εξάδας και φιλοδοξεί να μην επαναλάβει τα λάθη που έγιναν στην προηγούμενη διοργάνωση. Ο Κάναντι είναι έτοιμος να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα, που θα πάρει θέση στα Play -off και θα κοιτάξει να κάνει την υπέρβαση με ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο ανταγωνισμός, φέτος, είναι μεγαλύτερος.

Οι νέοι που θα κάνουν τη διαφορά!

Ποιοι μικροί θα κάνουν τη διαφορά φέτος; Δίχως αμφιβολία τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου δυο wonderkids κλέβουν ήδη την παράσταση. Μιχαηλίδης και Τζόλης κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα του Δικεφάλου, με αποτέλεσμα ο Φαν Σχιπ να τους δώσει την ευκαιρία και να τους καλέσει για πρώτη φορά στην καριέρα τους στην αποστολή της Εθνικής ομάδας. Ο Μάσιμο Καρέρα θα δώσει ευκαιρία στον 17χρονο Σλοβένο Ζίγκα Λάτσι, ενώ ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος θα πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής από τον Πογιάτος. Αλλωστε, οι περσινές εξαιρετικές του παραστάσεις στα Play off άφησαν πολλές υποσχέσεις. Ο Ολυμπιακός κράτησε τον Τζολάκη για τα γκολπόστ, ενώ ο 17χρονος Βασίλης Σουρλής θα έχει κάποιες συμμετοχές.

Ποια θα είναι η ευχάριστη έκπληξη;

Τρεις ομάδες θα πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν μέσα από το πρωτάθλημα! Ο πρωταθλητής και οι εκείνοι που θα κατακτήσουν την 2η και την 3η θέση. Οπότε η μάχη θα είναι σκληρή! Κίνητρα για το κύπελλο, αλλά και μάχη μέχρι τέλους για μια θέση στα Play off! Ποια θα είναι φέτος η ευχάριστη έκπληξη; Πέρσι, δίχως αμφιβολία, ήταν ο ΟΦΗ. Μπήκε στα play off και φυσικά επέστρεψε στην Ευρώπη έπειτα από 20 χρόνια! Ο Αστέρας Τρίπολης του Ράσταβατς; Η Λάρισα του Γρηγορίου; Ο Ατρόμητος του Κάναντι; Ο ΟΦΗ του Σίμου ή ο Παναιτωλικός του Χάβου; Ομάδες έτοιμες για σκληρές μάχες και αν υποθέσουμε πως Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Άρης θα κρατήσουν τις θέσεις στην πεντάδα, τότε αντιλαμβανόμαστε τον... χαμό για την εξάδα!