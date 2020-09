Το «αντίο» του Μαλεζά και το «ευχαριστώ» του ΠΑΟΚ! (pics)

Ο Κατερινιώτης αμυντικός έφτασε στο τέλος της διαδρομής. Συνειδητά, όπως είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη του, αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 35 του.

Τελευταίος σταθμός υπήρξε η Ξάνθη, όμως η ομάδα με την οποία συνδέθηκε περισσότερο ήταν ο ΠΑΟΚ, στον οποίο έκανε ντεμπούτο τον Οκτώβριο του 2005, 7-8 χιλιόμετρα μακριά από την Τούμπα, στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, στο γήπεδο του Ευόσμου, σ' ένα εφιαλτικό απόγευμα απέναντι στον Αγροτικό Αστέρα, για τη φάση των «32» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο «Δικέφαλος» του Γιώργου Κωστίκου με πολλές αλλαγές και καμιά δεκαριά πιτσιρίκια στην σύνθεσή του αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι (6-5) και ο «Μάλε» θα έχει να θυμάται το ντεμπούτο του παίζοντας ως αλλαγή του Αιγύπτιου Μέγκαχεντ από το 27ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με την «ασπρόμαυρη» φανέλα αγωνίστηκε σε 241 παιχνίδια, σημείωσε 5 γκολ, ευτύχησε ως ένας εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ να κατακτήσει 1 πρωτάθλημα, 3 κύπελλα κι ως παίκτης του έπαιξε στην Εθνική ομάδα (3 συμμετοχές).

Επόμενος σταθμός μπορεί να είναι η προπονητική, για ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο!

Το Σάββατο (5/9) η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Στέλιο Μαλεζά γράφοντας στο Twitter της:

«241 παιχνίδια, πέντε γκολ, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και τρία Κύπελλα. Ήταν μια… τρελή πορεία. Σε ευχαριστούμε», ανέφερε η σχετική ανάρτηση των «ασπρόμαυρων για τον πρώην αρχηγό της ομάδας.

241 games, five goals, one Greek Champion, three Greek Cups!

It was a hell of a ride #TheCaptain #Malezas #PAOKStory #ThankYou pic.twitter.com/gGZXQxJUGy

— PAOK FC (@PAOK_FC) September 5, 2020