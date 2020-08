Πανόπουλος για Κούγια: «Γλυκιέ μου κωλοτουμπιάρη Αλέξη, πρέπει να με γουστάρεις πάρα πολύ»!

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«(Το Δελτίο Τύπου αυτό είναι στην Ελληνική και έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά για κάποιους λίγους Έλληνες, που δεν καταλαβαίνουν τα Ελληνικά)

«ENOUGH IS ENOUGH»

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ Κ. Α.ΚΟΥΓΙΑ

«Γλυκέ μου, ζωηρέ μου Αλέξη, τηλεκατευθυνόμενε και «κωλοτουμπιάρη» (εκ της κωλοτούμπας), σίγουρα ποτέ δεν θα απευθυνόμουν, σε εσένα ειδικά ΠΟΤΕ, και δεν θα χρησιμοποιούσα ΠΟΤΕ τη λέξη: “μαλάκα”.

Σε αφήνω με τους χαρακτηρισμούς του κ. Παπαϊωάννου, και όχι δικούς μου, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και που δεν επικροτώ βεβαίως: «Τακουνάκιας, Μοντελοπνίχτης, Σουζάνα, Φλορέτα, Μπουλού κ.τ.λ.»

Τί από όλα αυτά είσαι? Εσύ επιλέγεις!»

ΥΓ1.: Τα υπόλοιπα, και υπάρχουν πολλά, vise versa, στο κατάλληλο χρόνο και τόπο (για να μην παρεξηγηθούμε τέτοιες πονηρές ημέρες) στα Ελληνικά Δικαστήρια, που θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι «η Πριμαντόνα» σε όλα τα επίπεδα.

ΥΓ2.: Ναι, χρυσέ μου, γλυκέ μου Αλέξη, μου αρέσουν τα ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ. ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ!!

ΥΓ3.: Τέλος, για να ασχολείσαι τόσο πολύ μαζί μου, χρυσέ μου, γλυκέ μου Αλέξη, πρέπει να με γουστάρεις ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. Remains to be seen…

Τέλος.

«ENOUGH IS ENOUGH»

Mr. Panopoulos addressing Mr. A. Kougias

“My dear, naughty Alexis “telecontrolled” and “kolotoumpiari” (arising from Kolotouba), for sure, I would never address to you, especially to you EVER, using the word: “malaka”.

I leave you with the names Mr. Papaioannou used to describe you, not me, that have been published and which I do not applause for sure: “Takounakias, Modelopnixtis, Suzana, Floreta, Boulou etc”

Which one describes you best? Your pick!”

PS1: The rest, and there are plenty, vise versa, in the appropriate time and place (and in order not to get misunderstood, in such funny days) in the Hellenic Courts, where you consider yourself “the Primadonna” in all fields.

PS2.: Yes, my dear, my sweet Alexis, I do like RED PANTS. BUT PANTS!!

PS3.: Finally, given the time you spend on me, my dear sweet Alexis, you must fancy me BIG TIME. Remains to be seen…

The end»