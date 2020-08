Χαμός στο twitter για την μεταγραφή του Τσιμίκα: «Ενας Ελληνας Θεός στο Μέρσεϊσαϊντ» (pics)

Ο νεαρός οπισθοφύλακας, σύμφωνα με αγγλικές πηγές, αναμένεται να περάσει ιατρικά την Δευτέρα και μέχρι την Τετάρτη (12/08) θα έχει κλείσει και τυπικά η μεταγραφή του στην Λίβερπουλ. Ο Κώστας Τσιμίκας, όπως όλα δείχνουν, θα υπογράψει με τους πρωταθλητές Αγγλίας, πενταετές συμβόλαιο και σύντομα θα ξεκινήσει δουλειά με τη νέα του ομάδα.

Οι οπαδοί των «Reds», φαίνεται πως είναι εντυπωσιασμένοι με τον 24χρονο μπακ κι έσπευσαν να σχολιάσουν στο διαδίκτυο, την επικείμενη μεταγραφή της ομάδας τους.

«Είμαι χαρούμενος για την μεταγραφή του Τσιμίκα. Επιτέλους έχουμε έναν παίκτη να βασιζόμαστε για όταν δεν θα αγωνίζεται ο Ρόμπερτσον», «τον είδα με την Αρσεναλ και ήταν πολύ καλός», «έχει όλα όσα χρειάζεται για να τα πάει εξαιρετικά», ήταν μερικά μηνύματα για τον διεθνή αμυντικό στο Twitter, το οποίο πήρε «φωτιά» το βράδυ της Κυριακής (09/08).

Seen a few clips of him. He has everything it takes to do great — AYODEJI (@AyodejiGabbani) August 9, 2020

Very happy,now we have a left back we can depend on if Robertson doesn't play — #Lfc (@Lfc56376233) August 9, 2020

watched him against Arsenal and he looked quality — Albie (@CavAlbie) August 9, 2020

I want this guy. Heads will roll if we don't get him!! — An Unbearable LFC Fan (@ukboffin1) August 8, 2020

This boy is the real deal. YNWA — baboucarr senghore (@babs17GRTS) August 8, 2020

Can't wait for Peter Drury saying "Tsimikas, the Greek God in Merseyside!" When we pull of another #UCL comeback. #LFC — Alamane4 (@abdirisak96) August 9, 2020

Διαβάστε επίσης: