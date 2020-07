ΠΑΟΚ: Με πρωταγωνιστή τον Ακπομ το promo για το PAOK TV! (vid)

Με σύνθημα «It's real. It's live. It's everywhere» (Είναι αληθινό. Είναι ζωντανό. Είναι παντού) στον ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την επόμενη σεζόν και όσο αφορά το τηλεοπτικό τοπίο. Ανεξαρτήτως από το τι θα συμβεί στο κεφάλαιο κεντρική διαχείριση, το PAOK TV φωνάζει παρών και την νέα αγωνιστική περίοδο. Έτσι οι άνθρωποι της ομάδας έδωσαν στην δημοσιότητα ένα βίντεο promo με πρωταγωνιστή του Τσούπα Άκπομ. Βέβαια μένει να δούμε αν την νέα σεζόν ο Άγγλος θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα του ΠΑΟΚ μετά και το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας, που πάντως εισέπραξε το πρώτο όχι!

It's real. It's live. It's everywhere. Press Play #PAOKTV Wait for it... pic.twitter.com/A7qir3j7Oy

— PAOK FC (@PAOK_FC) July 30, 2020