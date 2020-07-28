ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SERIE A
  • NBA

ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE
Αστέρας Τρίπολης: Στην Παναχαϊκή ο Παναγιώτου

Αστέρας Τρίπολης: Στην Παναχαϊκή ο Παναγιώτου

Αστέρας Τρίπολης: Στην Παναχαϊκή ο Παναγιώτου

Οι Αρκάδες θα παραχωρήσουν τον 23χρονο αμυντικό ως δανεικό στους Αχαιούς

Το δρομολόγιο Τρίπολη-Πάτρα θα κάνει ο Κώστας Παναγιώτου.  Ο 23χρονος δεξιός μπακ του Αστέρα έπαιξε φέτος στα 2 ματς Κυπέλλου με τον Πλατανιά, καθώς μπροστά του είχε τους Κώτσιρα και Βλάχο και λογικό ήταν να μην βρει τον χρόνο που ήθελε. 
 
Στην Τρίπολη, πάντως, τον πιστεύουν και γι' αυτόν δεν θέλουν να τον χάσουν αλλά να του δώσουν την ευκαιρία να ... ψηθεί! Ετσι, του χρόνου - εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - θα παίξει στην Παναχαϊκή, με τον Ελευθερόπουλο να δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ώστε να πάρει λεπτά συμμετοχής στα πόδια του και στη συνέχεια να επιστρέψει για να έχει πιο βασικό ρόλο στην ομάδα. 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα