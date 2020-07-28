Αστέρας Τρίπολης: Στην Παναχαϊκή ο Παναγιώτου
Οι Αρκάδες θα παραχωρήσουν τον 23χρονο αμυντικό ως δανεικό στους Αχαιούς
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ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
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ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
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ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
Οι Αρκάδες θα παραχωρήσουν τον 23χρονο αμυντικό ως δανεικό στους Αχαιούς