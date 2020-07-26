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Χαριστέας: «Ο κόσμος να είναι σίγουρος, θα κάνουμε μία δυνατή ομάδα»

Χαριστέας: «Ο κόσμος να είναι σίγουρος, θα κάνουμε μία δυνατή ομάδα»

Χαριστέας: «Ο κόσμος να είναι σίγουρος, θα κάνουμε μία δυνατή ομάδα»

Ο διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος του Αρη έδωσε μία... ξεκάθαρη υπόσχεση στους φίλους της ομάδας 

Για τον Αρη της νέας σεζόν και όχι μόνο μίλησε ο Αγγελος Χαριστέας στο OPEN TV. Οπου ο διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος των «κίτρινων» έδωσε και μία... υπόσχεση στους φίλους της ομάδας. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
Για την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου που χάθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα και αν ήταν διαφορετική και η κατάσταση στα play offs:
"Σίγουρα το κίνητρο είναι το Α και το Ω για έναν παίκτη. Όταν χάθηκε το κίνητρο του τελικού άδειασε η ομάδα. Εκεί τελείωσε ουσιαστικά για μας η χρονιά. Αλλά όταν φοράς τη φανέλα του Αρη πρέπει έως το τέλος να παλέψεις". 
 
Για όσους συνέχισαν και μετά τις 30 Ιουνίου:
"Τους ευχαρίστησα. Τους είπα ότι έχετε τον σεβασμό μου, διότι ενδεχομένως κάποια παιδιά να έφευγαν γιατί δεν είχαν κάποιο λόγο να μείνουν". 
 
Για τον Ένινγκ:
"Ανανεώσαμε πριν από έναν μήνα για 1+1 χρόνια. Έχω εισηγηθεί την παραμονή του. Δεν νομίζω να υπάρχουν σκιές σ' αυτό το κομμάτι. Ο Μίκαελ απέδειξε σε δύσκολες καταστάσεις ότι είναι σοβαρός και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα". 
 
Για το ήταν εύστοχη η επιλογή του:
"Όταν ήρθε τον Οκτώβρη και ήμασταν πολύ πίσω στη βαθμολογία του είπα ότι έχουμε δύο στόχους. Να βγούμε στην Ευρώπη και να πάρουμε έναν τίτλο που λείπει και θέλει πάρα πολύ ο κόσμος μας. Οταν χάνεις τον δεύτερο στόχο στο 97', αν μη τι άλλο, αποδεικνύει ότι έχεις πετύχεις τον βασικό στόχο, να φτιάξεις μία δυνατή ομάδα που τη συμπάθησαν όχι μόνο οι Αρειανοί, αλλά και φίλαθλοι ανά την Ελλάδα. Νομίζω ότι παίξαμε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο".
 
Για τη νέα σεζόν:
"Δεν θα κρυφτώ. Κάθομαι σε αναμμένα κάρβουνα εδώ και καιρό εξαιτίας της υπόθεσης με τη FIFA. Έχουμε χάσει παίκτες που ήταν στα πλάνα μας και είναι φυσιολογικό, αφού ήθελαν να υπογράφουν, να πάνε στις ομάδες τους. Είμαστε, πάντως, έτοιμοι και για το πλάνο κάποιων διαφορετικών παικτών. Έχουμε κάνει καλό σκάουτνιγκ και να είναι σίγουροι οι οπαδοί μας ότι θα κάνουμε μία πάρα πολύ δυνατή ομάδα και του χρόνου, όπως είχαμε και φέτος".
 
Για τον Φετφατζίδη που παντρεύτηκε:
"Του ευχήθηκα. Τον Γιάννη τον γνώρισα πολύ καλά φέτος. Ένα εξαιρετικό παιδί χαμηλών τόνων. Για μένα έπαιξε φέτος τη μπάλα της ζωής του. Να είναι ευτυχισμένος με τη γυναίκα του. Θα καταλάβει τώρα ποια είναι η πραγματική... Τον θέλουμε να ξεκουραστεί και να είναι και πάλι κοντά μας στις 10 Αυγούστου, οπότε και θα ξεκινήσουμε. Ο Γιάννης Φετφατζίδης είναι μέλος της ομάδας, έχει συμβόλαιο κι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκτός συνταρακτικού απροόπτου, θα είναι και τη νέα περίοδο μαζί μας". 

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