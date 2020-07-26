Χαριστέας: «Ο κόσμος να είναι σίγουρος, θα κάνουμε μία δυνατή ομάδα»
Ο διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος του Αρη έδωσε μία... ξεκάθαρη υπόσχεση στους φίλους της ομάδας
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ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
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ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2
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ΤΟΤΕΝΑΜ 1
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ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2
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ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 50
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ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 100vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 119vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 104
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΑΕΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2
Ο διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος του Αρη έδωσε μία... ξεκάθαρη υπόσχεση στους φίλους της ομάδας