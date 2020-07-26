Ολυμπιακός: Γκολ ο Ταμάρι στο πρώτο του καλοκαιρινό φιλικό
Ο 23χρονος στράικερ ήταν πολύ καλός κόντρα στον Ερμή και βρήκε δίχτυα από το σημείο του πέναλτι
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ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 119vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 104
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
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ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΑΕΚ -vs
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Ο 23χρονος στράικερ ήταν πολύ καλός κόντρα στον Ερμή και βρήκε δίχτυα από το σημείο του πέναλτι