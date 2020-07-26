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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Ολυμπιακός
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Ολυμπιακός: Γκολ ο Ταμάρι στο πρώτο του καλοκαιρινό φιλικό

Ολυμπιακός: Γκολ ο Ταμάρι στο πρώτο του καλοκαιρινό φιλικό

Ολυμπιακός: Γκολ ο Ταμάρι στο πρώτο του καλοκαιρινό φιλικό

Ο 23χρονος στράικερ ήταν πολύ καλός κόντρα στον Ερμή και βρήκε δίχτυα από το σημείο του πέναλτι 

Στην «εξίσωση» του Ολυμπιακού βρίσκεται εδώ και καιρό ο Μούσα Αλ Ταμάρ. Ο 23χρονος στράικερ έχει ξεκινήσει προετοιμασία με τον ΑΠΟΕΛ και χθες (25/7)... άνοιξε λογαριασμό. Στο πρώτο καλοκαιρινό φιλικό που συμμετείχε, εκείνο με τον Ερμή, αγωνίστηκε για 73', σκόραρε από το σημείο του πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος και ήταν αρκετά καλός. Ο «Θρύλος» επικράτησε με 3-0. 

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