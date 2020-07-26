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Ολυμπιακός: Κλείνει ταλέντο από την Κύπρο και τον Απόλλωνα

Ολυμπιακός: Κλείνει ταλέντο από την Κύπρο και τον Απόλλωνα

Ολυμπιακός: Κλείνει ταλέντο από την Κύπρο και τον Απόλλωνα

Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες από το νησί της Αφροδίτης κλείνει ένα μεγάλο ταλέντο από την ομάδα του Απόλλωνα.

Όπως μετέδωσε το κυπριακό portal ThemaSports ο πιτσιρικάς είναι μέλος των Ακαδημιών του Απόλλωνα. Ο Ολυμπιακός φέρεται να έκανε το Σάββατο την επίσημη κρούση του προς στην ομάδα της Λεμεσού και θα στείλει και γραπτή πρόταση για να αποκτήσει και τυπικά τον διεθνή ακραίο ποδοσφαιριστή.

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