Play off edition #10: Ο παλιός Φορτούνης και τα δάκρυα του Πανιωνίου (vid)

Ο παλιός καλός Φορτούνης με συμμετοχή και στα τρία γκολ του Ολυμπιακού, η νέα απόκρουση πέναλτι από τον Ξενόπουλο, τα δάκρυα του Πανιωνίου και η φιέστα των «ερυθρόλευκων».

Στη 10η και τελευταία «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN για τα play off της Super League o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός γηπέδων.

