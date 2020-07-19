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Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Με τετράδα στην άμυνα οι κρητικοί (pic)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Με τετράδα στην άμυνα οι κρητικοί (pic)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Με τετράδα στην άμυνα οι κρητικοί (pic)

Ο Γιώργος Σίμος θα επαναφέρει στο ΟΑΚΑ το 4-2-3-1, αντί του 3-6-1 που ως επί το πλείστον χρησιμοποίησε στα play off 

Την τετράδα στην άμυνα θα επαναφέρει ο Γιώργος Σίμος, στο φινάλε της σεζόν. Ο ΟΦΗ θα παραταχθεί στο ΟΑΚΑ με 4-2-3-1 και πιο συγκεκριμένα τον Γουάιλι στο τέρμα, τους Μπράουν, Κουτρουμπή, Γιαννούλη, Δεληγιαννίδη στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Στάικο, Νέιρα στα «6αρο-8άρια», τους Βαζ, Νοικοκυράκη στα άκρα και τον Ναμπί πίσω από τον προωθημένο Φιγκερέιδο. 
 

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