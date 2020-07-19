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Παπαδημητρίου: «Πολύ περήφανος που δούλεψα μαζί σας»

Παπαδημητρίου: «Πολύ περήφανος που δούλεψα μαζί σας»

Παπαδημητρίου: «Πολύ περήφανος που δούλεψα μαζί μας»

Ο τεχνικός διευθυντής της Ξάνθης μίλησε στους παίκτες της, μετά το τέλος του αγώνα της Λάρισας

Φινάλε του χθεσινού (18/7) αγώνα της Λάρισας, όπου  η Ξάνθη σφράγισε την παραμονή της στην κατηγορία, χάρις στο 0-0 που απέσπασε από τους «βυσσινί». Μόλις τα μέλη της αποστολής έμαθαν και το αποτέλεσμα του Περιστερίου που έφερε την ομάδα στην 13η θέση, όλοι έγιναν ένα κουβάρι και τον λόγο πήρε ο Γιάννης Παπαδημητρίου.  «Σας ευχαριστώ, δεν φταίτε για αυτό που περάσαμε φέτος . Ησασταν όμως όλοι εδώ. Οταν κάποιοι ακόμη και σας χλεύασαν ή σας έβρισαν. Οταν χάθηκαν βαθμοί στα δικαστήρια. Κρατήσαμε τον λόγο μας να σώσουμε την ομάδα. Είμαι από καρδιάς πολύ περήφανος που δούλεψα μαζί σας», τους είπε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, στην οποία αναμένονται πάρα πολλές αλλαγές

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